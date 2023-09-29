"Очередная авантюра": Зеленский согласовал с Западом план нового наступления в октябре

Владимир Зеленский согласовал с Америкой и Британией план нового наступления. Оно запланировано на начало октября на Запорожском и Херсонском направлениях. Как отмечает источник, который приближен к компетентным органам, для этих целей в Николаевской области сосредоточена достаточно крупная группировка морской пехоты Вооружённых сил Украины для форсирования Днепра.