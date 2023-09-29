"Очередная авантюра": Зеленский согласовал с Западом план нового наступления в октябре
РИА "Новости": Зеленский согласовал с Британией и США план наступления в октябре
Владимир Зеленский согласовал с Америкой и Британией план нового наступления. Оно запланировано на начало октября на Запорожском и Херсонском направлениях. Как отмечает источник, который приближен к компетентным органам, для этих целей в Николаевской области сосредоточена достаточно крупная группировка морской пехоты Вооружённых сил Украины для форсирования Днепра.
"Одновременно спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — приводит его слова РИА "Новости".
По мнению инсайдера, очередная авантюра Зеленского, который старается всеми силами доказать состоятельность, рискует привести к трагедии.
Полковник в отставке Юрий Кнутов уверен, что мобрезерва ВСУ хватит максимум на ещё одно наступление. Он отметил, что войска Украины настиг кризис из-за жёстких мобилизационных мероприятий.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.