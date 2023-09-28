Военный эксперт оценил мобилизационный предел Украины

Войска Украины настиг кризис из-за жёстких и регулярных мобилизационных мероприятий. В этой связи мобрезерва армии Незалежной хватит максимум на ещё одно контрнаступление. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

"Я могу сказать, что те действия, которые предпринимает [Киев], — этого может хватить максимум на один контрнаступ. После этого Украина останется без полноценного мужского населения", — подчеркнул он.

В беседе с "Лентой.ру" Кнутов объяснил, что Владимир Зеленский сейчас очень надеется провести новую принудительную мобилизацию и набрать в армию молодых, пожилых и больных. Цель — 200 тысяч военных осенью и ещё 300 тысяч зимой, а в начале весны 2024 года — 500 тысяч. А ведь найти столько украинцев тяжело, поскольку ранее уже из страны сбежало 3,5 миллиона мужчин.

Кроме того, у основной части украинских военных нет нужных ресурсов и компетенций для ведения военных действий. По словам эксперта, командование ВСУ отправляет единственные подготовленные резервы под Артёмовск, а остальных бросают на "мясные штурмы".