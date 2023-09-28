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Опубликовано 28 сентября 2023, 10:29

Военный эксперт оценил мобилизационный предел Украины

Полковник Кнутов: Мобрезерва ВСУ хватит максимум на ещё одно наступление

Войска Украины настиг кризис из-за жёстких и регулярных мобилизационных мероприятий. В этой связи мобрезерва армии Незалежной хватит максимум на ещё одно контрнаступление. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

"Я могу сказать, что те действия, которые предпринимает [Киев], — этого может хватить максимум на один контрнаступ. После этого Украина останется без полноценного мужского населения", — подчеркнул он.

В беседе с "Лентой.ру" Кнутов объяснил, что Владимир Зеленский сейчас очень надеется провести новую принудительную мобилизацию и набрать в армию молодых, пожилых и больных. Цель — 200 тысяч военных осенью и ещё 300 тысяч зимой, а в начале весны 2024 года — 500 тысяч. А ведь найти столько украинцев тяжело, поскольку ранее уже из страны сбежало 3,5 миллиона мужчин.

Кроме того, у основной части украинских военных нет нужных ресурсов и компетенций для ведения военных действий. По словам эксперта, командование ВСУ отправляет единственные подготовленные резервы под Артёмовск, а остальных бросают на "мясные штурмы".

В Киеве пришли в ужас из-за мобилизации по-украински
В Киеве пришли в ужас из-за мобилизации по-украински

Ранее Лайф писал, что Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе, в частности, ВИЧ и туберкулёз.

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Getty Images / Sean Gallup

Евгения Колесникова
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