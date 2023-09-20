Зеленский дал "предательский" прогноз о контрнаступлении ВСУ

Владимир Зеленский дал понять, что очень сомневается в успешности наступательных действий украинской армии. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Я думаю, никто не знает, правда", — ответил он на вопрос о том, завершится ли успехом контрнаступление ВСУ до конца года.

Зеленский в очередной раз заявил, что Киеву требуются американские ракеты большой данности, но "нацеливать их на Россию" никто якобы не собирается. По его словам, такое оружие нужно Украине, чтобы "сбалансировать уровень боевых возможностей" с российской стороной. Зеленский добавил, что без ракет США украинская армия будет нести огромные потери.