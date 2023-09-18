Зеленский вопреки здравому смыслу заявил, что не уступит России территории ради мира
Зеленский исключил возможность закончить конфликт с отказом Киева от территорий
Владимир Зеленский продолжает игнорировать реальность и отказываться от признания новых регионов России ради установления мира. Об этом он заявил в интервью CBS.
"Нет. Это наша территория", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Зеленский анонсировал продолжение контрнаступления и после окончания благоприятных на то климатических условий. По его словам, ВСУ необходимо "двигаться вперёд" и необходимо "забыть о погоде и тому подобном".
Нереалистичность мечтаний Владимира Зеленского о возвращении новых регионов признают и в Европе. Так, по словам бывшего президента Франции Николя Саркози, Крым является исторической частью России, а его жители осознают свою причастность к стране.
Ida Marie Odgaard / AP / TASS