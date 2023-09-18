Владимир Зеленский продолжает игнорировать реальность и отказываться от признания новых регионов России ради установления мира. Об этом он заявил в интервью CBS.

"Нет. Это наша территория", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Зеленский анонсировал продолжение контрнаступления и после окончания благоприятных на то климатических условий. По его словам, ВСУ необходимо "двигаться вперёд" и необходимо "забыть о погоде и тому подобном".