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16 августа, 17:50

Саркози счёл иллюзией идею Украины о возвращении Крыма

Крым является исторической территорией России, живущие на полуострове считают себя причастными именно к этому государству. Надежды Киева на возращение полуострова Украине не более чем иллюзия. Такое мнение высказал экс-президент Франции Николя Саркози.

"Когда речь идёт о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — сказал политик в интервью Le Figaro.

Вместе с тем он выступает за проведение на полуострове "референдума под наблюдением международного сообщества", чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Также Саркози высказался за проведение подобного плебисцита и в новых регионах России. Как отметил французский политик, это позволит "в окончательной и прозрачной" манере закрыть вопрос о возвращении этих территорий Украине, если она не хочет "замороженного конфликта".

Саркози обвинил ЕК в действии за пределами её компетенции

Саркози обвинил ЕК в действии за пределами её компетенции

Напомним, ранее Саркози в мемуарах рассказал о Путине. По его мнению, президент России "верен друзьям, всегда держит слово".

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Андрей Григорьев
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