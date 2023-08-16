Крым является исторической территорией России, живущие на полуострове считают себя причастными именно к этому государству. Надежды Киева на возращение полуострова Украине не более чем иллюзия. Такое мнение высказал экс-президент Франции Николя Саркози.

"Когда речь идёт о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — сказал политик в интервью Le Figaro.

Вместе с тем он выступает за проведение на полуострове "референдума под наблюдением международного сообщества", чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Также Саркози высказался за проведение подобного плебисцита и в новых регионах России. Как отметил французский политик, это позволит "в окончательной и прозрачной" манере закрыть вопрос о возвращении этих территорий Украине, если она не хочет "замороженного конфликта".