"Скоро исчезнет": В США назвали Зеленского бесполезным для Запада
Экс-разведчик Риттер: Запад скоро сольёт Зеленского из-за его провалов
Запад скоро сольёт Владимира Зеленского после череды его провалов, включая крах украинской армии на фронте. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Я думаю, что от Зеленского избавятся если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Так как то, что сейчас происходит, — это театр абсурда", — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, напомнив о недавнем скандале в канадском парламенте, где Зеленский аплодировал украинскому эсэсовцу.
Риттер считает Зеленского бесполезным для Запада, поскольку его режим уже полностью изжил себя. Кроме того, он совершил серьёзные ошибки в отношении контрнаступления ВСУ, фактически раскрыв свои планы российской стороне.
Ранее экс-советник лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что против Зеленского выстраивается внутренний фронт, так как "он уже всем надоел". Причинами недовольства стали провалы ВСУ на фронте, а также некомпетентность правительства.
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