"Скоро исчезнет": В США назвали Зеленского бесполезным для Запада

"Я думаю, что от Зеленского избавятся если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Так как то, что сейчас происходит, — это театр абсурда", — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, напомнив о недавнем скандале в канадском парламенте, где Зеленский аплодировал украинскому эсэсовцу.