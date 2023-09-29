Угодил в ловушку: Во Франции указали на причину ужасного положения Зеленского
Le Monde: Провал контрнаступления ВСУ портит политическое положение Зеленского
Владимир Зеленский оказался в политической ловушке по причине провала украинского контрнаступления. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Monde Филипп Рикар.
"Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, не похоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского", — пояснил Рикар и добавил, что наступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада.
Кроме того, ситуацию для Зеленского усугубляет тот факт, что из-за оплошностей ВСУ и прочих проблем Запад не сумеет сплотить развивающиеся страны вокруг Украины, резюмировал обозреватель.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
t.me / Zelenskiy / Official