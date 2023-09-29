Угодил в ловушку: Во Франции указали на причину ужасного положения Зеленского

Владимир Зеленский оказался в политической ловушке по причине провала украинского контрнаступления. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Monde Филипп Рикар.

"Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, не похоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского", — пояснил Рикар и добавил, что наступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада.