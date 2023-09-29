Почему боевикам ВСУ стали давать отпуска Ряд пабликов сообщает, что солдат и офицеров ВСУ начали чаще отправлять в отпуск. Что скрывается за подобным шагом — усталость личного состава, пауза в контрнаступлении или дезинформация — рассказали эксперты. 15668 15668 Почему в ВСУ стали чаще отпускать в отпуск. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Сообщения о начале сезона отпусков в подразделениях Вооружённых сил Украины поступают сразу с нескольких направлений.

Отпуска могут быть связаны с проблемами и усталостью личного состава ВСУ, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, военнослужащих некому заменять, ротация происходит крайне тяжело, и, чтобы как-то компенсировать длительность пребывания на передовой, разрешают отпуск, чтобы не допустить срывов, самострелов и конфликтов внутри подразделений.

Истощение мобилизационного ресурса и необходимость продолжения "мясных штурмов" не позволяет украинским подразделениям расслабиться. Последняя атака боевиков на Запорожском направлении у посёлка Работино прошедшей ночью окончилась провалом. Военкоры заявляют о потерях противника, которые оцениваются в более чем 230 человек убитыми и более 100 тяжелоранеными, уничтожено более 20 единиц бронетехники.

— Если начались массовые отпуска, это может означать то, что резервов нет и для продолжения наступления на двух ключевых направлениях Украина ещё попытается оказывать давление — это Артёмовск и Работино. После переброски перешедших в Минобороны и Росгвардию подразделений группы "Вагнер" на направление Артёмовска там интенсивность наступательных операций резко снизилась. Украина, похоже, приняла решение готовиться к контрнаступлению весной 2024 года, — говорит Юрий Кнутов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о попытке ВСУ провести перегруппировку на Угледарском направлении, но российские войска смогли её остановить. Попытки ротации украинские войска предприняли ещё и на Южно-Донецком направлении, Запорожском, где ВСУ ранее сосредоточили основные силы, чтобы попытаться прорвать фронт, и Купянском, где ВС РФ смогли не только остановить врага, но и начать собственное контрнаступление.

ВСУ исчерпали потенциал для полномасштабного наступления и пытаются с помощью ротации боевых подразделений продлить атаки, чтобы добиться новых подачек военной техники от Запада или отсрочить контрнаступление Армии России.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что одной из целей ротации ВСУ может быть переброска резервов на Купянское направление с других участков фронта, чтобы помешать Армии России развить наступление или хотя бы замедлить её продвижение.

— ВСУ могут попытаться заморозить наши действия на Купянском направлении. Но что они будут туда перебрасывать — разбитые части? Непонятно, — говорит Сивков.

Военный эксперт Михаил Тимошенко тоже полагает, что резервы для купирования наступления Армии России под Купянском ВСУ забирают с других направлений.

— На Запорожском направлении сейчас только у посёлка Работино ведутся активные боевые действия. ВСУ подтянули что могли. Но это просто переброска резервов с одного направления на другое. О реальном пополнении речь не идёт. Они на предпоследнем издыхании. Проводят поголовную мобилизацию, ограничения по здоровью уже сняты, даже с туберкулёзом, с ВИЧ в бессимптомной стадии тоже можно брать. Это о чём говорит? Выскребают подчистую украинский народ, — комментирует Тимошенко.

Новая волна мобилизации на Украине приведёт к тому, что ВСУ опять будут бросать в бой необученных пацанов, отмечает Константин Сивков.

— Условия, в которых их мобилизованные военнослужащие находятся, — они не могут сдаться в плен, пока подразделение полностью не разгромлено. Там стоят отряды заграждения. При любых попытках сдаться их расстреливают, — напоминает Сивков.

Но даже ротация и очередная мобилизация не смогут спасти положение украинских войск. Кульминация наступления пройдена давно — стратегически в Работино уже ничего не происходит, уверен эксперт. "Это бои местного значения, которые преподносятся в качестве масштабных действий". Именно на Запорожском направлении ВСУ сосредоточили основной удар, пытаясь прорвать оборону Армии России. Но добиться решительного успеха так и не смогли.

Работа РСЗО "Град" в Запорожской области. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Соблазн был большой — рассечь нашу группировку пополам. Но не получилось. Кульминационная фаза наступления, скорее всего, уже позади. Пару прыжков ещё могут совершить. А дальше погодные условия наступают неподходящие — дожди, — объясняет Михаил Тимошенко.

Среди западной бронетехники, переданной ВСУ, почти нет гусеничных машин, в основном колёсные, обращает внимание Константин Сивков. Эффективность таких машин с наступлением дождливой погоды будет стремиться к нулю.

Но самые значительные потери ВСУ понесли в живой силе. Всего за три с половиной месяца, пройдя десять километров в районе села Работино, украинские войска потеряли 60 тысяч человек погибшими, а вместе с ранеными — 180 тысяч, замечает Константин Сивков и напоминает, что даже германское командование во время Курской битвы прекратило наступление после потери 50–60 тысяч человек, несмотря на продвижение до пяти километров за три дня.

Из-за колоссальных потерь "потенциал для наступления у ВСУ в любом случае уже исчерпан", а ротация нужна киевским властям, чтобы продемонстрировать видимость наступления западным партнёрам, объясняет Константин Сивков.

Авторы Михаил Краснов