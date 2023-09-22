Как украинские подразделения сдаются в плен Умереть или сдаться в плен — такая задача стоит перед солдатами ВСУ, которых украинское командование бросает в "мясные штурмы". 18029 18029 Киевские власти бросают на убой необученных солдат, которые не хотят воевать. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

В СМИ появились кадры пленения двух групп ВСУ. Бойцы украинских подразделений массово сдаются в плен, чтобы выжить. Для их командиров имеют значение только медийно известные нацисты, обычная пехота идёт в расход. При этом случаи пропавших без вести, неважно погибли они или попали в плен, выгодны военкомам. Местные командиры продолжают получать на них ресурсы и обеспечение. Киевские власти бросают на убой необученных солдат, которые не хотят воевать.

— Нас нигде и никогда не учили штурмовым действиям. Это билет в один конец. У меня во взводе из двадцати четырёх человек осталось тринадцать, — признаётся пленный солдат.

В СМИ появились кадры пленения двух групп ВСУ. Видео © T.me / Никита Михалков

— Большие потери. У меня в группе погибли три человека, я один выжил, — рассказывает военнослужащий 142-й бригады ВСУ Александр Бондаренко.

Первым признаком поражения станет организованная сдача в плен батальонов и рот, считают эксперты. Видео © T.me / Colonelcassad

Первым признаком поражения станет организованная сдача в плен батальонов и рот, считают эксперты. Однако таким событиям должен предшествовать период времени, аналогичный ведению СВО.

— С начала контрнаступления сдалось три с половиной тысячи солдат ВСУ. Это целая бригада, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. — Причина в плохой подготовке, как правило, призывают необученных солдат и бросают их в мясные штурмы, поэтому военнослужащие предпочитают сдаваться в плен, чем погибать. Это, с одной стороны, указывает на то, что ресурс подготовленных военнослужащих ВСУ закончился, с другой — свидетельствует о низком моральном состоянии солдат. Второе связано с тем, что контрнаступление, которое должно было привести — по сценарию киевских властей — к захвату Крыма и выходу к Азовскому морю, заканчивается провалом. Его ощущают и военные на передовой.

Для облегчения задачи по сдаче в плен Минобороны России даже рекламирует волну 149.200 и специальный позывной "Волга", чтобы договориться с российскими военными. Но её прослушивают и украинские спецслужбы, имеются специальные подразделения, которые расстреливают уходящих, рассказывает Юрий Кнутов. Как правило, это нацисты из запрещённых в России террористических организаций либо иностранные наёмники. Поэтому пока большинство боится сдаваться. Но те, кому это удаётся, не жалеют. Когда поступает сигнал, что на определённом участке фиксируется попытка перехода на российскую сторону, туда направляется взвод или группа, которая пресекает переход.

Киевские власти бросают на убой необученных солдат, которые не хотят воевать. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

— В годы Великой Отечественной войны тоже практиковали такие подразделения, у них эту роль играла военная полиция, которая работала с 1939 года. Если кто-то пытался сдаться в плен и удавалось задержать, такого человека ждали смертная казнь или длительный тюремный срок, а семья подлежала серьёзным репрессиям. Эти подразделения действовали и как заградотряды. Кроме того, у немцев были штрафбаты или штрафные роты, куда отправляли офицеров, которые допустили отступление подразделений или военнослужащих. Причём если в Красной армии сроки в штрафбатах исчислялись несколькими месяцами, то в армии Гитлера — почти до конца войны, — говорит Кнутов.

По его мнению, пока на Украине достаточно сил и ресурсов для продолжения войны. Хотя они истощаются. Граждане Незалежной подвержены массированной пропаганде киевского режима, поэтому даже говорить о том, что на Украине начинают рассматривать конфликт как преступление киевского режима, преждевременно. Должен пройти ещё минимум год, чтобы украинское общество созрело.

Авторы Елена Стафеева