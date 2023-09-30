Попытка наступления ВСУ на Херсонском направлении обернётся неминуемым провалом, заявил губернатор области Владимир Сальдо. Он считает, что украинская армия попробует создать напряжение на передовой, но это не закончится успехом.

"Я знаю одно: что наши военные и русское оружие, которое всё более и более становится совершенным, не дадут им никаких возможностей. Никакого шанса нет", — заявил губернатор Херсонской области журналистам.

Сальдо считает, что бравада киевских властей о новом наступлении рассчитана на шумиху и привлечение внимания. По его убеждению, цели России на СВО будут достигнуты вопреки всем мечтам Украины.