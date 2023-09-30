Как ВСУ собрались брать Артёмовск и что их там ждёт Что происходит на Артёмовском направлении и на участке Работино – Вербовое в Запорожской области. 9003 9003 Почему у ВСУ не получится взять Артёмовск и ещё два города. Обложка © Getty Images / Marin / Anadolu Agency

Задача взять Артёмовск и ещë два города, поставленная главой киевского режима, была озвучена после переговоров в Конгрессе США и Белом доме. Военные эксперты считают, что речь идëт о Токмаке и Мелитополе. "Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой", — заявил Владимир Зеленский. После недели очередных кровопролитных боёв, где ВСУ понесли большие потери, стала понятна идея новых "мясных" штурмов. Украинское руководство пыталось зайти с севера, атакуя высоты и двигаясь параллельно с Соледарского и Артёмовского направлений. Но если под Соледаром штурм захлебнулся, то под Артёмовском и в Запорожье он продолжается.

Ожесточённые бои на Соледарском направлении продлились пять суток. Сейчас силы ВСУ перегруппировываются, полагают эксперты. Вероятно, украинское командование ищет лазейки в обороне ВС РФ, чтобы продолжить наступление. Активность украинских формирований заметна на Артёмовском направлении. В течение недели в Донецкой области была отбита 31 атака ВСУ, следует из сводок Минобороны РФ.

Что происходит на Артёмовском направлении

ВСУ пытались штурмовать западнее населённого пункта Клещеевка, но атака оказалась подавлена. В результате российскими силами была уничтожена бронетехника и несколько человек личного состава. Все три последние недели вокруг этого посёлка противник пытается прорвать оборону. Только за текущие сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям боевиков в районах населённых пунктов Миньковка, Григоровка, Ивановское и Дылеевка.

— В Андреевке идут встречные бои за высоты. Сейчас туда переброшено 1300 вагнеровцев, которые вошли в состав ВС РФ. Они стабилизировали ситуацию. Дальше противник вряд ли сможет продвинуться. Возможно, мы отвоюем ряд высот, которые оказались в руках украинской армии, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. — Таким образом, сложная ситуация под Артёмовском купирована.

Боец ЧВК "Вагнер" в доме, повреждённом в результате обстрела в Артёмовске. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Эксперт также полагает, что ВСУ попытаются подтянуть резервы на Артёмовском, Ореховском и Угледарском направлениях — на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Что происходит на участке Работино – Вербовое в Запорожье

Ещё один сложный участок — направление Работино – Вербовое в Запорожье, сообщают с мест военкоры. Цель ВСУ — прорыв непосредственно к Токмаку, а затем — по направлению к Мелитополю. Более ста дней попытки украинских формирований закрепиться на участке Работино – Вербовое срываются из-за больших потерь. Сейчас там сосредоточены три элитные бригады: 47-я ОМБр "Магура", 46-я аэромобильная бригада и резервы — подразделения 82-й ОДШБр.

Более 100 дней попытки украинских формирований закрепиться на участке Работино – Вербовое срываются из-за больших потерь. Фото © Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Продолжают действовать и несколько новых соединений: 116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады. Поскольку эти силы не были подготовлены к совместным действиям, а новоприбывшие не имеют должного обеспечения связью и не знают местность, то, скорее, создают друг другу проблемы. Главный вопрос — координации — тут упущен. Поэтому иначе как убойной зоной этот участок боёв военные эксперты уже не называют.

Противник будет пытаться расширить линию между Работиным и Вербовым, чтобы затем ударить во фланг ВС РФ. На это направлены усилия украинской артиллерии и расчистка минных заграждений вблизи Вербового. Левый фланг украинских боевиков ведёт подготовку к серьёзной атаке у Новопрокоповки.

Под огнём артиллерии и в ходе стрелковых боёв на участке Работино – Вербовое подавляющее большинство украинской пехоты гибнет. В сводках военкоров проходит информация, что значительное количество взятых в плен украинских военнослужащих — мужчины 40–50 лет.

Авторы Дмитрий Шестопалов