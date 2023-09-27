Суд вынес приговор боевику "Азова"* за обстрел школы из миномёта

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 22 годам лишения свободы боевика "Азова"* Эдуарда Варбанского, который в ходе веерных обстрелов разрушил школу на территории республики. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины Эдуарда Варбанского", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте и апреле прошлого года Варбанский со своей огневой позиции вблизи кладбища и Приморского парка в Мариуполе производил из 120-миллиметрового миномёта веерные обстрелы села Бердянское ДНР. По жилому массиву в общей сложности было произведено порядка 300 выстрелов, из-за чего оказалась разрушена местная школа. К счастью, ученики и сотрудники учреждения не пострадали, поскольку успели покинуть здание и укрыться.

Ранее Лайф сообщал, что украинского военного приговорили к 21 году колонии строгого режима за расстрел юноши, который звонил в Россию из Мариуполя. Преступление было совершено в конце марта 2022 года.