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2 октября, 11:48

ВС России уничтожили склады топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — рассказали там.

Кроме того, в районе Преображенки Запорожской области была уничтожена станция постановки помех навигационным приёмником "Анклав", а у Петровского Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее Минобороны показывало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ в лесистой местности расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Точное место работы наших военнослужащих не раскрывается.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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