ВС России уничтожили склады топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — рассказали там.

Кроме того, в районе Преображенки Запорожской области была уничтожена станция постановки помех навигационным приёмником "Анклав", а у Петровского Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.