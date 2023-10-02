ВС России уничтожили склады топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — рассказали там.
Кроме того, в районе Преображенки Запорожской области была уничтожена станция постановки помех навигационным приёмником "Анклав", а у Петровского Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Минобороны показывало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ в лесистой местности расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Точное место работы наших военнослужащих не раскрывается.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ