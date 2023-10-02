ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2023, 11:48
5947

ВС России уничтожили склады топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — рассказали там.

Кроме того, в районе Преображенки Запорожской области была уничтожена станция постановки помех навигационным приёмником "Анклав", а у Петровского Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Американский экс-разведчик назвал оружие России, которого боятся ВСУ
Американский экс-разведчик назвал оружие России, которого боятся ВСУ

Ранее Минобороны показывало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ в лесистой местности расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Точное место работы наших военнослужащих не раскрывается.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar