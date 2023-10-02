Минобороны показало, как ТОС "Солнцепёк" сжигает живую силу и технику противника
Минобороны России показало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники противника на позициях в лесистой местности расчетами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Где именно было снято видео, в ведомстве не уточнили, однако на днях экипажи огнемётных систем с солнечным названием поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское ДНР. Возможно, на кадрах представлен тот самый момент.
Эффектная работа тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" в ходе СВО. Видео © Минобороны России
"Солнцепёк" достаточно эффективно показывает себя в ходе специальной военной операции на Украине. В сентябре в Минобороны уже демонстрировали, как "Солнцепёки" жгут пытающихся форсировать Днепр украинских диверсантов. В июле "Солнцепёк" беспощадно сжёг опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. А не так давно под Новомихайловкой Покровского района ДНР российские тяжёлые огнемётные системы поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
А ранее Минобороны показало видео разгрома штурмовиков ВСУ у Клещеевки. На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть дым от удара. А когда он рассеивается, видно поражённых бойцов ВСУ.
Минобороны России