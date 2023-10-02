Минобороны показало, как ТОС "Солнцепёк" сжигает живую силу и технику противника

Минобороны России показало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники противника на позициях в лесистой местности расчетами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Где именно было снято видео, в ведомстве не уточнили, однако на днях экипажи огнемётных систем с солнечным названием поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское ДНР. Возможно, на кадрах представлен тот самый момент.