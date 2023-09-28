Минобороны показало видео разгрома штурмовиков ВСУ у Клещеевки

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у села Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате противник потерял около 30 бойцов, два танка и бронемашины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кадры уничтожения штурмовиков ВСУ у Клещеевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

"В результате нанесения удара артиллеристами Южной группировки войск атака ВСУ была отражена, боевики потеряли около 30 человек", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть дым от удара. А когда он рассеивается, видно поражённых бойцов ВСУ.