Минобороны показало видео разгрома штурмовиков ВСУ у Клещеевки
Минобороны РФ: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки в ДНР
Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у села Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате противник потерял около 30 бойцов, два танка и бронемашины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кадры уничтожения штурмовиков ВСУ у Клещеевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
"В результате нанесения удара артиллеристами Южной группировки войск атака ВСУ была отражена, боевики потеряли около 30 человек", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.
На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть дым от удара. А когда он рассеивается, видно поражённых бойцов ВСУ.
Ранее командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут огромные потери, но не оставляют попыток взять населённый пункт Клещеевка под Артёмовском. Таким образом, он опроверг сообщения Киева о взятии Клещеевки и подчеркнул, что населённый пункт остаётся под контролем российских сил.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ