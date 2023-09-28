ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября 2023, 02:53
21885

Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления

Минобороны РФ: Бойцы ВСУ сдались в плен у Работина после провального наступления

Украинские войска продолжают безуспешно атаковать на Запорожском направлении, однако все эти попытки терпят крах. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали видео сдачи в плен очередной группы ВСУ.

Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления. Видео © t.me / Минобороны РФ

Действие на видео разворачивается в районах Работино и Пятихатки. Как уточнили в ведомстве, на Запорожском направлении ВСУ уже лишились тысячи солдат, которые пытались наступать на данном участке.

"Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами Запада, преувеличены, военнослужащие ВСУ делают выбор сдаться в плен российским военнослужащим, чем бесследно погибнуть на поле боя", — сообщили в Минобороны.

В ЛНР рассказали, как ВСУ отчаянно спасали раненную на передовой "важную персону"
В ЛНР рассказали, как ВСУ отчаянно спасали раненную на передовой "важную персону"

Ранее Лайф рассказывал, как российский расчёт ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском направлении. В Минобороны указали, что зенитный ракетный комплекс работает круглосуточно по управляемым и противорадиолокационным ракетам, самолётам, вертолётам, крылатым ракетам, разведывательным и ударным дронам.

BannerImage

t.me / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar