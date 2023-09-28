Украинские войска продолжают безуспешно атаковать на Запорожском направлении, однако все эти попытки терпят крах. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали видео сдачи в плен очередной группы ВСУ.

Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления. Видео © t.me / Минобороны РФ

Действие на видео разворачивается в районах Работино и Пятихатки. Как уточнили в ведомстве, на Запорожском направлении ВСУ уже лишились тысячи солдат, которые пытались наступать на данном участке.

"Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами Запада, преувеличены, военнослужащие ВСУ делают выбор сдаться в плен российским военнослужащим, чем бесследно погибнуть на поле боя", — сообщили в Минобороны.