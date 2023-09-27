Российский расчёт ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском направлении

Расчёт зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа за восемь месяцев на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации на Украине уничтожил свыше 200 целей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На счету батареи за промежуток с декабря месяца по август, за эти восемь месяцев, уже более 200 целей", — приводит РИА "Новости" слова командира расчёта с позывным Гамбит.

Указывается, что ЗРК работает круглосуточно по таким целям, как управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные дроны. Точность боевого применения позволяет расчёту одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей противника. Военнослужащих за ликвидацию техники ВСУ представили к наградам и поощрили денежным вознаграждением, добавили в оборонном ведомстве.