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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 15:45
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Российская крылатая ракета уничтожила 12 ангаров ВСУ с оружием и боеприпасами

ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном

Российские войска нанесли высокоточный удар крылатой ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области. В результате украинские войска лишились 12 ангаров с тоннами боеприпасов.

ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ

"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесён высокоточный удар по объединённому складу вооружения и боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трёх тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном
ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном

А в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, местам хранения боеприпасов, вооружения зарубежного производства. В частности, ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном. Киев позже признал, что удары попали в цель.

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Телеграм-канал Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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