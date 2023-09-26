Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 15:45

Российская крылатая ракета уничтожила 12 ангаров ВСУ с оружием и боеприпасами

ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном

Российские войска нанесли высокоточный удар крылатой ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области. В результате украинские войска лишились 12 ангаров с тоннами боеприпасов.

ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном. Видео © телеграм-канал Минобороны РФ

"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесён высокоточный удар по объединённому складу вооружения и боеприпасов вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трёх тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном

ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном

А в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, местам хранения боеприпасов, вооружения зарубежного производства. В частности, ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном. Киев позже признал, что удары попали в цель.

Обложка ©

телеграм-канал Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров