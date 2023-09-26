Российская крылатая ракета уничтожила 12 ангаров ВСУ с оружием и боеприпасами
ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном
Российские войска нанесли высокоточный удар крылатой ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области. В результате украинские войска лишились 12 ангаров с тоннами боеприпасов.
ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ
"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесён высокоточный удар по объединённому складу вооружения и боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В результате уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трёх тысяч тонн боеприпасов различного калибра.
А в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, местам хранения боеприпасов, вооружения зарубежного производства. В частности, ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном. Киев позже признал, что удары попали в цель.
Телеграм-канал Минобороны РФ