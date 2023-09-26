Российская крылатая ракета уничтожила 12 ангаров ВСУ с оружием и боеприпасами

Российские войска нанесли высокоточный удар крылатой ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области. В результате украинские войска лишились 12 ангаров с тоннами боеприпасов.

ВС РФ крылатой ракетой ударили по объединённому складу ВСУ под Херсоном. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ

"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесён высокоточный удар по объединённому складу вооружения и боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.