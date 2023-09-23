ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном

Указывается, что наши военные нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения зарубежного производства, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ, а также пунктам размещения иностранных наёмников. В результате ударов был нанесён серьёзный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок украинских войск, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. Вместе с тем упали возможности ремонтно-восстановительных органов ВСУ.