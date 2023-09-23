ВС РФ уничтожили украинские запасы крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном
МО: Уничтожена часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обеднённым ураном
За прошедшую неделю российским войскам удалось уничтожить часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обеднённым ураном. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Указывается, что наши военные нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения зарубежного производства, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ, а также пунктам размещения иностранных наёмников. В результате ударов был нанесён серьёзный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок украинских войск, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. Вместе с тем упали возможности ремонтно-восстановительных органов ВСУ.
"Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", — сообщили в МО.
Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили на Херсонском направлении западное оружие, поставленное ВСУ. В частности, противник лишился образцов зарубежного вооружения и военной техники из гаубиц "Мста-Б".
ТАСС / Александр Река