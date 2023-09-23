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23 сентября, 03:03

Российские бойцы лишили ВСУ поставленной Западом техники на Херсонском направлении

Войска РФ уничтожили на Херсонском направлении западное оружие, поставленное ВСУ

Российские военные уничтожили образцы зарубежного вооружения и военной техники из гаубиц "Мста-Б", которые были поставлены украинской армии западными партнёрами. Цель была поражена на Херсонском направлении группировкой войск "Днепр".

"В ходе ведения контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией противника расчёты орудий "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожили поставленные ВСУ образцы зарубежного вооружения и военной техники на Херсонском направлении СВО", — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Огонь по вражеским объектам ведётся высокоточными боеприпасами, а за работой следят операторы комплексов БПЛА. Благодаря этому удаётся корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах поражения целей в режиме реального времени.

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Ранее в Минобороны показали, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожает танк ВСУ на Херсонском направлении. Беспилотник был запущен по противнику десантниками ВС РФ.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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