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Регион
Опубликовано 21 сентября 2023, 11:43
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ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ

ВС РФ в ночь на 21 сентября нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что также были поражены центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, добавили в МО РФ.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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