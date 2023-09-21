ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ
ВС РФ в ночь на 21 сентября нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что также были поражены центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, добавили в МО РФ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прозвучало несколько взрывов. Также о взрывах сообщил глава Харькова Игорь Терехов.
ТАСС / Александр Река