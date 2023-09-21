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21 сентября, 04:57

Мэры Киева и Харькова сообщили о взрывах в городах

В Киеве прозвучали несколько взрывов. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, пострадали Голосеевский и Дарницкий районы города. В последнем пострадали семь человек, трое из них госпитализированы.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Также о взрывах сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Предварительно, пострадал Слободской район, там работают специалисты. Украинские СМИ также сообщают о взрывах во Львовской области, Ивано-Франковске, Ровне и других городах. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Ранее Лайф писал, что газета The New York Times провела расследование и доказала причастность ВСУ к ракетному удару по Константиновке. В результате взрыва погибло 16 человек, также более 30 жителей оказались ранены.

Обложка ©

t.me / Віталій Кличко

Артур Лапсаков
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