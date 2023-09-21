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21 сентября, 03:36

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком районе города. Об этом глава украинской столицы написал в телеграм-канале.

По словам Кличко, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Перед этим в городе и Киевской области была объявлена тревога.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области

Ранее сообщалось, что в Харькове при взрыве повреждения получило здание предприятия, произошёл пожар. Других подробностей глава местной военной администрации Олег Синегубов не привёл.

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t.me / Віталій Кличко

Артур Лапсаков
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