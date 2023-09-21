Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком районе города. Об этом глава украинской столицы написал в телеграм-канале.

По словам Кличко, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Перед этим в городе и Киевской области была объявлена тревога.