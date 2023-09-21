Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком районе города. Об этом глава украинской столицы написал в телеграм-канале.
По словам Кличко, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Перед этим в городе и Киевской области была объявлена тревога.
Ранее сообщалось, что в Харькове при взрыве повреждения получило здание предприятия, произошёл пожар. Других подробностей глава местной военной администрации Олег Синегубов не привёл.
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