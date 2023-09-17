Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области
В городе Очакове Николаевской области Украины произошёл взрыв. Об этом сообщает одесское издание "Думская". Уточняется, что в регионе была объявлена воздушная тревога.
Лайф напоминает, что 16 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Позднее выяснилось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове. Также был атакован сортировочный узел железной дороги. В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода ракетным ударом.
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