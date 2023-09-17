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17 сентября, 12:27

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области

В городе Очакове Николаевской области Украины произошёл взрыв. Об этом сообщает одесское издание "Думская". Уточняется, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Харькове при взрыве повреждено здание предприятия, произошёл пожар

В Харькове при взрыве повреждено здание предприятия, произошёл пожар

Лайф напоминает, что 16 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Позднее выяснилось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове. Также был атакован сортировочный узел железной дороги. В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода ракетным ударом.

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Илья Суриков
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