Американские журналисты доказали причастность ВСУ к взрыву на городском рынке в Константиновке ДНР. Расследование публикует газета The New York Times.

"Городской рынок в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР поразила украинская ракета", — говорится в материале.

В ходе изучения фрагментов ракеты, спутниковых снимков, следов на местности, свидетельских показаний и опубликованных в соцсетях данных журналисты пришли к выводу, что взрыв произошёл в результате попадания украинской ракеты, выпущенной из установки противовоздушной обороны "Бук". При этом сразу после атаки киевский режим попытался оградить место, чтобы туда не попали репортёры и фотографы, однако позже им это всё же удалось. Помимо сделанных снимков, в их руках оказалась ещё и часть использованного вооружения.

Авторы расследования допустили, что ракета могла отклониться от курса из-за сбоя, однако точно известно, что она прилетела не из России, а с подконтрольных Киеву территорий, — об этом свидетельствуют камеры видеонаблюдения. По словам журналистов, время удара совпадает с двумя ракетными запусками ВСУ, а величина отверстий в зданиях — с размерами поражающих элементов "Бука".

Кроме того, удалось найти доказательства запуска двух украинских ракет класса "земля-воздух" из Дружковки, расположенного всего в 15 минутах езды к северо-западу от Константиновки. Опрошенные очевидцы признались, что действительно видели ракеты, летящие в сторону населённого пункта, где произошла трагедия. Помимо этого, следы ракетных пусков в поле на окраине Дружковки подтверждают и снимки со спутников.