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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 13:09
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Пушилин вышел на связь после попадания снаряда ВСУ в администрацию главы ДНР

Пушилин: Никто не пострадал после обстрела ВСУ администрации в Донецке

В результате обстрела украинской армией административных зданий в Донецке пострадавших и погибших, предположительно, нет. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Обращение Пушилина после обстрела Донецка. Видео © t.me / pushilindenis

"Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет", — уточнил он.

Последствия обстрела Администрации Донецка. Видео © t.me / Репортёр Руденко V

На публикуемых кадрах видно, что у администрации повреждена крыша, выбиты стёкла, на прилегающей территории валяются осколки от украинских снарядов. К месту отправлены пожарные и бригада скорой помощи. В момент обстрела, который ВСУ вели из Константиновки, в здании находилась только охрана.

При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека
При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают центр Донецка, целью атаки, по всей видимости, является здание Администрации главы ДНР на бульваре Пушкина, которое в итоге загорелось. Противником выпущено три ракеты из РСЗО. О пострадавших информации нет.

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t.me / Репортёр Руденко V

Татьяна Миссуми
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