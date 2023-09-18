Пушилин вышел на связь после попадания снаряда ВСУ в администрацию главы ДНР

В результате обстрела украинской армией административных зданий в Донецке пострадавших и погибших, предположительно, нет. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Обращение Пушилина после обстрела Донецка. Видео © t.me / pushilindenis

"Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет", — уточнил он.

Последствия обстрела Администрации Донецка. Видео © t.me / Репортёр Руденко V

На публикуемых кадрах видно, что у администрации повреждена крыша, выбиты стёкла, на прилегающей территории валяются осколки от украинских снарядов. К месту отправлены пожарные и бригада скорой помощи. В момент обстрела, который ВСУ вели из Константиновки, в здании находилась только охрана.