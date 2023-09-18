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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 12:21
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Здание Администрации главы ДНР загорелось в результате удара ВСУ

ВСУ обстреливают центр Донецка, целью атаки, по всей видимости, является здание Администрации главы ДНР на бульваре Пушкина. Данные о пострадавших пока что отсутствуют. Мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале подтвердил информацию об обстреле.

Последствия удара ВСУ по центру Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк

"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются", — говорится в сообщении градоначальника.

В результате удара загорелось здание Администрации главы ДНР. Всего по городу украинскими военными было выпущено три ракеты из РСЗО.

Последствия удара ВСУ по центру Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк

А ранее кассетный боеприпас ВСУ попал в седьмой этаж жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате были ранены минимум четыре человека.

Село в Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны ВСУ
Село в Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны ВСУ
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t.me / Типичный Донецк

Юрий Лысенко
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