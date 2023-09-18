Здание Администрации Главы ДНР загорелось в результате удара ВСУ

ВСУ обстреливают центр Донецка, целью атаки, по всей видимости, является здание Администрации главы ДНР на бульваре Пушкина. Данные о пострадавших пока что отсутствуют. Мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале подтвердил информацию об обстреле.

Последствия удара ВСУ по центру Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк

"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются", — говорится в сообщении градоначальника.

В результате удара загорелось здание Администрации главы ДНР. Всего по городу украинскими военными было выпущено три ракеты из РСЗО.

Последствия удара ВСУ по центру Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк