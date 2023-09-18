Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 12:21

Здание Администрации Главы ДНР загорелось в результате удара ВСУ

ВСУ обстреливают центр Донецка, целью атаки, по всей видимости, является здание Администрации Главы ДНР на бульваре Пушкина. Данные о пострадавших пока что отсутствуют. Мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале подтвердил информацию об обстреле.

Последствия удара ВСУ по центру Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк

"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются", — говорится в сообщении градоначальника.

В результате удара загорелось здание Администрации Главы ДНР. Всего по городу украинскими военными было выпущено три ракеты из РСЗО.

Последствия удара ВСУ по центру Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк

А ранее кассетный боеприпас ВСУ попал в седьмой этаж жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате были ранены минимум четыре человека.

Село в Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны ВСУ

Село в Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны ВСУ

Обложка ©

t.me / Типичный Донецк

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров