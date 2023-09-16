"Залетел прямо на кухню": ВСУ запустили кассетный снаряд в многоэтажку в Донецке, есть раненые

Кассетный боеприпас ВСУ попал в седьмой этаж жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате, по предварительным данным, ранены минимум четыре человека.

Как сообщает РИА "Новости", одну из жительниц многоэтажки на Офицерском проспекте госпитализировали с ранениями — снаряд попал прямо в кухню, где она готовила ужин. В квартире в тот момент вместе с ней находился супруг и внучка, им медицинская помощь не потребовалась.

"Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Её забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу", — рассказал муж пострадавшей Пётр.