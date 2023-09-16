"Залетел прямо на кухню": ВСУ запустили кассетный снаряд в многоэтажку в Донецке, есть раненые
Кулемзин: Четыре жителя Донецка пострадали при обстреле кассетными боеприпасами
Кассетный боеприпас ВСУ попал в седьмой этаж жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате, по предварительным данным, ранены минимум четыре человека.
Как сообщает РИА "Новости", одну из жительниц многоэтажки на Офицерском проспекте госпитализировали с ранениями — снаряд попал прямо в кухню, где она готовила ужин. В квартире в тот момент вместе с ней находился супруг и внучка, им медицинская помощь не потребовалась.
"Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Её забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу", — рассказал муж пострадавшей Пётр.
В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате украинской атаки пострадали минимум четверо горожан — две женщины 1958 и 1965 года рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения. Повреждены фасад и остекление многоэтажки.
В конце июля украинская армия начала применять переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, в том числе для обстрела городов, из-за чего погибают мирные граждане. При этом Владимир Зеленский ранее уверял, что кассетные бомбы будут применяться исключительно по военным целям.
ТАСС / Алексей Коновалов