Украинская ракета ранила 15 жителей Новой Каховки, одного убила и больше 300 оставила без крова

Не менее 15 жителей Новой Каховки пострадали в результате ракетного удара ВСУ по району Сокол. Об этом сообщила в пятницу, 15 сентября, пресс-служба Минздрава Херсонской области. Один человек в результате обстрела, к сожалению, погиб.

"Врачи оказывают пострадавшим экстренную медицинскую помощь и доставляют их в одно из лечебных учреждений региона. 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного пострадавшего с оскольчатыми ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу", — комментирует министр здравоохранения региона Артыш Сат.

Многие жители Новой Каховки из-за обстрела лишились крова. По словам мэра Владимира Леонтьева, 180 квартир полностью уничтожены, ещё 240 повреждены.

"После прилёта вражеской "Ольхи", предположительно, 180 квартир полностью уничтожены, ещё 120 разрушены наполовину, 120 пострадали на четверть", — проинформировал он.