Два частных дома повреждены в брянском селе в результате удара ВСУ
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Азаровка, пострадавших нет
Село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области было обстреляно ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении губернатора.
Ранее сегодня стало известно, что ВСУ попытались атаковать корабль Черноморского флота "Самум" морским дроном. Операция успехом не увенчалась — безэкипажный катер противника был уничтожен.
Getty Images / Anadolu Agency