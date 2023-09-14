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Опубликовано 14 сентября 2023, 18:03
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Два частных дома повреждены в брянском селе в результате удара ВСУ

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Азаровка, пострадавших нет

Село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области было обстреляно ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении губернатора.

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Ранее сегодня стало известно, что ВСУ попытались атаковать корабль Черноморского флота "Самум" морским дроном. Операция успехом не увенчалась — безэкипажный катер противника был уничтожен.

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Getty Images / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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