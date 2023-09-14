Два частных дома повреждены в брянском селе в результате удара ВСУ

Село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области было обстреляно ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении губернатора.