Военкор RT Александр Пискунов показал кадры с Угледарского направления, в том числе уничтоженный бронеавтомобиль Mastiff и попытку украинских военных эвакуироваться. Российские морпехи рассказали, что ВСУ зачастую убегают с позиций и бросают своих на поле боя.

По их словам, украинская армия пыталась закрепиться на окраине Новодонецкого в ДНР, но российские военные отбили атаки. При этом ВСУ значительно уменьшили интенсивность боёв, потому что понесли тяжёлые потери. Один из морпехов 40-й бригады ТОФ рассказал, что в основном на этом участке фронта сейчас происходит "артиллерийская перестрелка стрелковым оружием АГС и польскими миномётами".

Благодаря подразделениям ВВО и ТОФ атаки ВСУ на данном участке были отражены. Также отличились танкисты, которые поражали технику и живую силу с закрытых огневых позиций и выходя напрямую.