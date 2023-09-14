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Опубликовано 14 сентября 2023, 16:28
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Российских морпехов ужаснуло предательство товарищей бойцами ВСУ

Российские морпехи рассказали, что ВСУ бросают раненых

Военкор RT Александр Пискунов показал кадры с Угледарского направления, в том числе уничтоженный бронеавтомобиль Mastiff и попытку украинских военных эвакуироваться. Российские морпехи рассказали, что ВСУ зачастую убегают с позиций и бросают своих на поле боя.

По их словам, украинская армия пыталась закрепиться на окраине Новодонецкого в ДНР, но российские военные отбили атаки. При этом ВСУ значительно уменьшили интенсивность боёв, потому что понесли тяжёлые потери. Один из морпехов 40-й бригады ТОФ рассказал, что в основном на этом участке фронта сейчас происходит "артиллерийская перестрелка стрелковым оружием АГС и польскими миномётами".

Благодаря подразделениям ВВО и ТОФ атаки ВСУ на данном участке были отражены. Также отличились танкисты, которые поражали технику и живую силу с закрытых огневых позиций и выходя напрямую.

Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери
Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери

Ранее в ДНР раскрыли потери ВСУ с начала СВО. По словам советника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, с начала СВО Украина лишилась около 500 тысяч солдат.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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