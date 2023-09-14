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14 сентября, 15:23

ВСУ безуспешно пытались атаковать российский корабль "Самум" в Чёрном море

Вооружённые силы Украины попытались атаковать корабль Черноморского флота "Самум" морским дроном, но потерпели неудачу — безэкипажный катер противника был уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 сентября около 16:30 Вооружёнными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Чёрного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнём из штатного вооружения корабля", — отметили в ведомстве.

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Напомним, ранее сегодня российские военные сорвали атаку ещё шести катеров ВСУ в Чёрном море. Так, рано утром Киев предпринял попытку атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" — все пять морских беспилотников были уничтожены. Позже днём шестой безэкипажный катер был уничтожен морской авиацией Черноморского флота.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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