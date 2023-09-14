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14 сентября, 04:31

Киев морскими беспилотниками пытался атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Чёрном море при отражении атаки

Киев предпринял попытку атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Однако, как сообщили в Минобороны РФ, все пять морских беспилотников были уничтожены.

В ведомстве уточнили, что попытка ВСУ атаковать произошла около 5 утра 14 сентября в акватории Чёрного моря. Безэкипажные катера были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.

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А ранее Лайф рассказывал, что российская авиация уничтожила три катера ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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