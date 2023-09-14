Киев морскими беспилотниками пытался атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море

Киев предпринял попытку атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Однако, как сообщили в Минобороны РФ, все пять морских беспилотников были уничтожены.

В ведомстве уточнили, что попытка ВСУ атаковать произошла около 5 утра 14 сентября в акватории Чёрного моря. Безэкипажные катера были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.