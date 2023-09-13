Российская авиация уничтожила три катера ВСУ в акватории Чёрного моря
Минобороны России сообщило об уничтожении трёх украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. В ведомстве пояснили, что их выявила авиация Черноморского флота.
"13 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", — сказано в сообщении министерства.
А в ночь на 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке и работе ПВО около 03:18 по местному времени. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ открыли огонь по морскому заводу им. Серго Орджоникидзе, в результате чего были повреждены подлодка "Ростов-на-Дону" и корабль "Минск". Также сообщалось о двух погибших и 26 пострадавших, все они сотрудники завода.
VK / Минобороны России