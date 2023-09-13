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13 сентября, 16:39

Российская авиация уничтожила три катера ВСУ в акватории Чёрного моря

Минобороны России сообщило об уничтожении трёх украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. В ведомстве пояснили, что их выявила авиация Черноморского флота.

"13 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", — сказано в сообщении министерства.

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А в ночь на 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке и работе ПВО около 03:18 по местному времени. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ открыли огонь по морскому заводу им. Серго Орджоникидзе, в результате чего были повреждены подлодка "Ростов-на-Дону" и корабль "Минск". Также сообщалось о двух погибших и 26 пострадавших, все они сотрудники завода.

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Андрей Бражников
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