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13 сентября, 06:29

Два человека погибли и 26 пострадали при ударе ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе

SHOT: Двое погибли и 26 человек пострадали в результате атаки ВСУ в Севастополе

Два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ в Севастополе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала, все погибшие и пострадавшие — сотрудники морского завода имени Серго Орджоникидзе.

Напомним, сегодня рано утром Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе ВСУ по Севастополю. Десять крылатых снарядов были выпущены по судоремонтному заводу. Семь из них были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, однако в результате попадания других оказались повреждены два корабля.

Как уточнили в SHOT, речь идёт о дизель-электрической подводной лодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск", они загорелись. В момент ЧП суда находились на ремонте в сухом доке.

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Первым о ракетной атаке в ночь на 13 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, вражеская сторона открыла огонь в четвёртом часу ночи по московскому времени, в результате чего произошло возгорание "не на гражданском объекте" в районе Килен-балки.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер
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