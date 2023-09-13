Два человека погибли и 26 пострадали при ударе ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе

Два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ в Севастополе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала, все погибшие и пострадавшие — сотрудники морского завода имени Серго Орджоникидзе.

Напомним, сегодня рано утром Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе ВСУ по Севастополю. Десять крылатых снарядов были выпущены по судоремонтному заводу. Семь из них были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, однако в результате попадания других оказались повреждены два корабля.

Как уточнили в SHOT, речь идёт о дизель-электрической подводной лодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск", они загорелись. В момент ЧП суда находились на ремонте в сухом доке.