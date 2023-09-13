МО РФ: Корабли, повреждённые при атаке в Севастополе, полностью восстановят

Корабли, которые получили повреждения в результате сегодняшней ракетной атаки ВСУ по Севастополю, будут восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Два корабля Военно-Морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", — говорится в сообщении ведомства.