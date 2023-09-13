МО РФ: Корабли, повреждённые при атаке в Севастополе, полностью восстановят
Корабли, которые получили повреждения в результате сегодняшней ракетной атаки ВСУ по Севастополю, будут восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Два корабля Военно-Морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", — говорится в сообщении ведомства.
Как уже писал Лайф, в ночь на 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке и работе ПВО около 03:18 по местному времени. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ открыли огонь по морскому заводу им. Серго Орджоникидзе, в результате чего были повреждены подлодка "Ростов-на-Дону" и корабль "Минск". Также сообщалось о двух погибших и 26 пострадавших, все они — сотрудники завода.
ТАСС / Минобороны РФ