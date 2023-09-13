В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь терактом и диверсией
Депутат Госдумы Шеремет счёл терактом ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал сегодняшнюю ракетную атаку ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе терактом и диверсией.
"Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной", — приводит его слова РИА "Новости".
Парламентарий также добавил, что все причастные к преступлению должны быть найдены и наказаны.
Напомним, сегодня ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке и ПВО, которая сработала около половины четвёртого утра. По данным Минобороны РФ, противник атаковал морской завод имени Серго Орджоникидзе, в результате чего оказались повреждены два судна — подлодка "Ростов-на-Дону" и корабль "Минск". Кроме того, SHOT сообщил о двух погибших и 26 пострадавших.
ТАСС / Сергей Мальгавко