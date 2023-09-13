Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал сегодняшнюю ракетную атаку ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе терактом и диверсией.

"Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной", — приводит его слова РИА "Новости".