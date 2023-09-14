Российская авиация сорвала атаку шестого за день катера ВСУ в Чёрном море
Российская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Чёрном море
Очередной безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) найден и уничтожен морской авиацией Черноморского флота. Он шестой за день. Об этом сообщили в Минобороны России.
"14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.
А ранее Лайф рассказывал, что российская авиация уничтожила три катера ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
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