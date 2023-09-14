Российская авиация сорвала атаку шестого за день катера ВСУ в Чёрном море

Очередной безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) найден и уничтожен морской авиацией Черноморского флота. Он шестой за день. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.