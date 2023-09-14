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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 11:15
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Российская авиация сорвала атаку шестого за день катера ВСУ в Чёрном море

Российская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Очередной безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) найден и уничтожен морской авиацией Черноморского флота. Он шестой за день. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

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А ранее Лайф рассказывал, что российская авиация уничтожила три катера ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Андрей Бражников
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