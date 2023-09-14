Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 11:15

Российская авиация сорвала атаку шестого за день катера ВСУ в Чёрном море

Российская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Очередной безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) найден и уничтожен морской авиацией Черноморского флота. Он шестой за день. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

Киев морскими беспилотниками пытался атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море

Киев морскими беспилотниками пытался атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море

А ранее Лайф рассказывал, что российская авиация уничтожила три катера ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • черноеморе
  • Минобороны РФ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров