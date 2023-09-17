Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 08:56

Село в Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ дважды за утро обстреляли село в Белгородской области

Вооружённые силы Украины в воскресенье, 17 сентября, обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что в результате атаки повреждены два частных дома.

"После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечён забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж",написал глава области в телеграм-канале.

На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы. По словам Гладкова, в результате удара никто не пострадал.

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что вечером 16 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино. Мужчина получил осколочные ранения, но в больницу ехать не пришлось — раны обработали на месте. Также повреждены территории складского цеха, которые располагаются на одном из промышленных предприятий города.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров