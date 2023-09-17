Село в Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ дважды за утро обстреляли село в Белгородской области
Вооружённые силы Украины в воскресенье, 17 сентября, обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что в результате атаки повреждены два частных дома.
"После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечён забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж", — написал глава области в телеграм-канале.
На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы. По словам Гладкова, в результате удара никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что вечером 16 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино. Мужчина получил осколочные ранения, но в больницу ехать не пришлось — раны обработали на месте. Также повреждены территории складского цеха, которые располагаются на одном из промышленных предприятий города.
t.me / V_Zelenskiy_official