Мужчина получил осколочные ранения после обстрела ВСУ Шебекина
Гладков: Мужчина получил ранения после обстрела ВСУ Шебекина Белгородской области
В субботу вечером Вооружённые силы Украины обстреляли приграничные территории России. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел попал город Шебекино.
"Есть один пострадавший — мужчина получил лёгкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", — заявил чиновник.
Губернатор также добавил, что на территории складского цеха, находящегося на одном из промышленных предприятий города, нашли повреждения. Кроме этого, в результате обстрела осколками зацепило две фуры и "газель". На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Гладков также сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
t.me / Настоящий Гладков