Мужчина получил осколочные ранения после обстрела ВСУ Шебекина

В субботу вечером Вооружённые силы Украины обстреляли приграничные территории России. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел попал город Шебекино.

"Есть один пострадавший — мужчина получил лёгкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", — заявил чиновник.

Губернатор также добавил, что на территории складского цеха, находящегося на одном из промышленных предприятий города, нашли повреждения. Кроме этого, в результате обстрела осколками зацепило две фуры и "газель". На месте происшествия работают экстренные службы.