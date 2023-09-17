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16 сентября, 21:20

Мужчина получил осколочные ранения после обстрела ВСУ Шебекина

Гладков: Мужчина получил ранения после обстрела ВСУ Шебекина Белгородской области

В субботу вечером Вооружённые силы Украины обстреляли приграничные территории России. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел попал город Шебекино.

"Есть один пострадавший — мужчина получил лёгкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", — заявил чиновник.

Губернатор также добавил, что на территории складского цеха, находящегося на одном из промышленных предприятий города, нашли повреждения. Кроме этого, в результате обстрела осколками зацепило две фуры и "газель". На месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее Гладков также сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Андрей Соловьёв
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