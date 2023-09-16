Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое (Валуйский городской округ) Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки повреждение получила водонапорная башня. В ближайшее время, как уточнил Гладков, аварийные службы приступят к её восстановлению.