Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области
Гладков: Водонапорная башня повреждена при атаке БПЛА села Долгое под Валуйками
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое (Валуйский городской округ) Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
В результате атаки повреждение получила водонапорная башня. В ближайшее время, как уточнил Гладков, аварийные службы приступят к её восстановлению.
Ранее Гладков сообщал о сбитом украинском беспилотнике над селом Тулянка. Как уточнил губернатор Белгородской области, система ПВО сработала в Валуйском городском округе.
Shutterstock