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16 сентября, 15:58

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Гладков: Водонапорная башня повреждена при атаке БПЛА села Долгое под Валуйками

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое (Валуйский городской округ) Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки повреждение получила водонапорная башня. В ближайшее время, как уточнил Гладков, аварийные службы приступят к её восстановлению.

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Ранее Гладков сообщал о сбитом украинском беспилотнике над селом Тулянка. Как уточнил губернатор Белгородской области, система ПВО сработала в Валуйском городском округе.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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