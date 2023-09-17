При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека
Старовойт: Три человека пострадали при обстреле ВСУ деревни в Курской области
ВСУ в воскресенье, 17 сентября, обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области. В результате атаки со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как уточнил глава области в телеграм-канале, у двоих местных жителей лёгкие ранения, медики оказывают им необходимую помощь на месте. Ещё один пострадавший с тяжёлым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. В результате удара повреждены два частных дома.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин