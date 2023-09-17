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17 сентября, 10:54

При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека

Старовойт: Три человека пострадали при обстреле ВСУ деревни в Курской области

ВСУ в воскресенье, 17 сентября, обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области. В результате атаки со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как уточнил глава области в телеграм-канале, у двоих местных жителей лёгкие ранения, медики оказывают им необходимую помощь на месте. Ещё один пострадавший с тяжёлым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации.

Мужчина получил осколочные ранения после обстрела ВСУ Шебекина

Мужчина получил осколочные ранения после обстрела ВСУ Шебекина

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. В результате удара повреждены два частных дома.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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