При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека

ВСУ в воскресенье, 17 сентября, обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области. В результате атаки со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как уточнил глава области в телеграм-канале, у двоих местных жителей лёгкие ранения, медики оказывают им необходимую помощь на месте. Ещё один пострадавший с тяжёлым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации.