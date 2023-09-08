Небензя на Совбезе ООН разоблачил чудовищную ложь о Константиновке

Ракета по городу Константиновке ДНР была выпущена со стороны украинских позиций, это подтверждают видеоматериалы, на которых запечатлён момент удара. Такое заявление сделал в пятницу, 8 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он участвует в заседании, посвящённом Украине.

Произошедшее в Константиновке дипломат назвал большой трагедией и ещё одним чудовищным преступлением Киева. В результате попадания ракеты по оживлённому городскому рынку погибло 16 человек и пострадало более 30.

"Мы уверены, что вы быстро забудете и замнёте это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещённых пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции", — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Напомним, военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке тоже заявил, что удар по центральному рынку Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) был нанесён с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем ВСУ.