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Регион
Опубликовано 8 сентября 2023, 15:54
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Небензя на Совбезе ООН разоблачил чудовищную ложь о Константиновке

Постпред при ООН Небензя: Ракету по Константиновке выпустили с позиций ВСУ

Ракета по городу Константиновке ДНР была выпущена со стороны украинских позиций, это подтверждают видеоматериалы, на которых запечатлён момент удара. Такое заявление сделал в пятницу, 8 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он участвует в заседании, посвящённом Украине.

Произошедшее в Константиновке дипломат назвал большой трагедией и ещё одним чудовищным преступлением Киева. В результате попадания ракеты по оживлённому городскому рынку погибло 16 человек и пострадало более 30.

"Мы уверены, что вы быстро забудете и замнёте это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещённых пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции", — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

ВСУ снова обстреляли центр Донецка
ВСУ снова обстреляли центр Донецка

Напомним, военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке тоже заявил, что удар по центральному рынку Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) был нанесён с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем ВСУ.

Ранее в пятницу украинская армия также выпустила более 30 снарядов из РСЗО "Град" по селу Случевск Погарского района Брянской области, где прямым попаданием оказался уничтожен жилой дом.

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Пресс-служба подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации

Марина Калегина
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