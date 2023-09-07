ВСУ прямым попаданием уничтожили жилой дом в Брянской области

ВСУ выпустили более 30 снарядов из РСЗО "Град" по селу Случевск Погарского района Брянской области, прямым попаданием уничтожен жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате попадания снаряда огнём полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь", — написал он в своём телеграм-канале.