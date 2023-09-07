ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской установки CAESAR
SHOT: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской САУ CAESAR
Обломки снаряда французской САУ CAESAR. Обложка © t.me / SHOT
ВСУ впервые открыли огонь по Брянской области из 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства. Об этом сообщает SHOT.
Обломки снаряда французской САУ CAESAR. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, первый обстрел произошёл накануне, а сегодня противник повторил атаку. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в ночь на четверг система ПВО сбила беспилотник в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, его обломки повредили остекление вокзала Брянск-Орловский и привокзальную площадь, а также несколько припаркованных рядом машин. При этом ЧП не повлияло на работу поездов. А спустя несколько часов стало известно о втором сбитом БПЛА.