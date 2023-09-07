ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской установки CAESAR

ВСУ впервые открыли огонь по Брянской области из 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, первый обстрел произошёл накануне, а сегодня противник повторил атаку. По предварительной информации, пострадавших нет.