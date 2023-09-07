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7 сентября, 11:23

ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской установки CAESAR

SHOT: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской САУ CAESAR

<p>Обломки снаряда французской САУ CAESAR. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки снаряда французской САУ CAESAR. Обложка © t.me / SHOT

ВСУ впервые открыли огонь по Брянской области из 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства. Об этом сообщает SHOT.

Обломки снаряда французской САУ CAESAR. Фото © t.me / SHOT

Обломки снаряда французской САУ CAESAR. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, первый обстрел произошёл накануне, а сегодня противник повторил атаку. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал, что в ночь на четверг система ПВО сбила беспилотник в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, его обломки повредили остекление вокзала Брянск-Орловский и привокзальную площадь, а также несколько припаркованных рядом машин. При этом ЧП не повлияло на работу поездов. А спустя несколько часов стало известно о втором сбитом БПЛА.

Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

Николь Вербер
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