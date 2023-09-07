Вокзал Брянск-Орловский открыли для пассажиров после падения обломков беспилотника

Вокзал Брянск-Орловский полностью открыли для пассажиров после инцидента со сбитым беспилотником. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Вокзал Брянск-Орловский полностью открыли для пассажиров. Видео © t.me / Московская железная дорога

"В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров", — говорится в телеграм-канале МЖД.