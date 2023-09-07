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7 сентября, 09:00

Вокзал Брянск-Орловский открыли для пассажиров после падения обломков беспилотника

МЖД: Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров после падения БПЛА

Вокзал Брянск-Орловский полностью открыли для пассажиров после инцидента со сбитым беспилотником. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Вокзал Брянск-Орловский полностью открыли для пассажиров. Видео © t.me / Московская железная дорога

"В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров", — говорится в телеграм-канале МЖД.

Там также уточнили, что падение обломков сбитого дрона на территорию вокзала никак не повлияло на движение поездов, оно не прерывалось и осуществлялось в штатном режиме.

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Напомним, сегодня рано утром стало известно, что система ПВО сбила беспилотник в Брянской области. Как уточнил губернатор региона, обломки дрона попали в здание городского вокзала и повредили остекление, привокзальную площадь, а также несколько автомобилей. В восьмом часу утра глава области сообщил о втором сбитом БПЛА.

Обложка ©

t.me / Московская железная дорога

Николь Вербер
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