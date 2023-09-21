После взрывов во Львовской области загорелись промышленный объект и склады

В городе Дрогобыче Львовской области после серии взрывов загорелись промышленный объект и склады. Об этом рассказал глава областной администрации Максим Козицкий. Ряд мощных взрывов прогремел и в других регионах Украины.

"Промышленный объект. Загорелся цех, разрушено трёхэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратных метров", — написал Козицкий в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате взрывов также оказался повреждён другой склад. Там произошёл пожар на площади 20 квадратных метров. По данным местных СМИ, кроме Львовской области взрывы также прогремели в Ровно и Харькове, где было повреждено производственное здание предприятия.

Также о взрывах сообщили в Винницкой области и Черкассах. В последнем повреждён объект социальной инфраструктуры, рассказал глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале. Кроме того, в результате взрывов возникли пожары на территории предприятий Киевской области.