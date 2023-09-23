Регион

Уведомления отключены

23 сентября, 04:56

Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: Авиация уничтожила два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении силами российской авиации уничтожено два склада с боеприпасами украинской армии. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке", — приводит его слова ТАСС.

Это не единственные успехи российских войск на данном направлении. Также, по словам офицера, в районах Прасковьевки и Константиновки силами ВС РФ ликвидированы пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки уничтожены миномётные расчёты противника.

Авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 у Красного Лимана в ДНР

Авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 у Красного Лимана в ДНР

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил, что на Южно-Донецком направлении заметны признаки перегруппировки украинской армии. Руководитель региона ожидает в ближайшее время усиления активности украинских военных в районах других населённых пунктов на данном направлении.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров