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Регион
Опубликовано 23 сентября 2023, 04:56
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Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: Авиация уничтожила два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении силами российской авиации уничтожено два склада с боеприпасами украинской армии. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке", — приводит его слова ТАСС.

Это не единственные успехи российских войск на данном направлении. Также, по словам офицера, в районах Прасковьевки и Константиновки силами ВС РФ ликвидированы пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки уничтожены миномётные расчёты противника.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил, что на Южно-Донецком направлении заметны признаки перегруппировки украинской армии. Руководитель региона ожидает в ближайшее время усиления активности украинских военных в районах других населённых пунктов на данном направлении.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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