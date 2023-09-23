Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении силами российской авиации уничтожено два склада с боеприпасами украинской армии. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке", — приводит его слова ТАСС.

Это не единственные успехи российских войск на данном направлении. Также, по словам офицера, в районах Прасковьевки и Константиновки силами ВС РФ ликвидированы пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки уничтожены миномётные расчёты противника.