В самой горячей точке на карте ДНР заметили признаки ротации подразделений ВСУ для новых атак

На Южно-Донецком направлении заметны признаки того, что Вооружённые силы Украины начали проводить перегруппировку. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, назвав данный участок фронта горячим.

"Южно-Донецкое направление — горячая точка. Сейчас мы видим за последние сутки, что противник осуществлял рейдовые атаки <...>. Судя по всему, [ВСУ] там начали перегруппировку", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Руководитель региона ожидает в ближайшее время усиления активности украинских военных в районах других населённых пунктов на данном направлении. Точно прогнозировать он не берётся, но среди вариантов он перечисляет район Старомайорского, Урожайного и Приютного.