В самой горячей точке на карте ДНР заметили признаки ротации подразделений ВСУ для новых атак
Пушилин заметил признаки перегруппировки ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении заметны признаки того, что Вооружённые силы Украины начали проводить перегруппировку. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, назвав данный участок фронта горячим.
"Южно-Донецкое направление — горячая точка. Сейчас мы видим за последние сутки, что противник осуществлял рейдовые атаки <...>. Судя по всему, [ВСУ] там начали перегруппировку", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Руководитель региона ожидает в ближайшее время усиления активности украинских военных в районах других населённых пунктов на данном направлении. Точно прогнозировать он не берётся, но среди вариантов он перечисляет район Старомайорского, Урожайного и Приютного.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины снизили атаки в направлении посёлка Опытное в республике. По его словам, наблюдаются улучшения позиций Российской армии на Авдеевском направлении.
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