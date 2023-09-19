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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 08:34
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Пушилин рассказал о положении дел на самом "горячем направлении"

Пушилин: ВС РФ провели "огневое прочёсывание" леса у Времевского выступа

Российские войска отбили попытки ВСУ перейти в наступление в районе Времевского выступа, а также провели на прилегающих территориях "огневое прочёсывание". Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Горячее направление — Угледарское, Времевской выступ. Можно сказать следующее: противник предпринимал попытки в направлении Приютного и Старомайорского. Достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен", уточнил он.

Пушилин добавил, что ВС РФ ликвидировали большое число солдат противника, проведя "огневое прочёсывание" в ближайших к району лесополосах. Кроме того, по его словам, удалось купировать ситуацию и по рубежу Урожайное – Новомайорское – Новодонецкое, где ВСУ попытались безуспешно продвинуться.

"Каких-то существенных успехов противник не добился, с потерями был отброшен на исходные позиции", — заключил Пушилин.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины снизили атаки в направлении посёлка Опытное в республике. По его словам, наблюдаются улучшения позиций ВС России на Авдеевском направлении.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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