Пушилин рассказал о положении дел на самом "горячем направлении"

Российские войска отбили попытки ВСУ перейти в наступление в районе Времевского выступа, а также провели на прилегающих территориях "огневое прочёсывание". Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Горячее направление — Угледарское, Времевской выступ. Можно сказать следующее: противник предпринимал попытки в направлении Приютного и Старомайорского. Достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен", — уточнил он.

Пушилин добавил, что ВС РФ ликвидировали большое число солдат противника, проведя "огневое прочёсывание" в ближайших к району лесополосах. Кроме того, по его словам, удалось купировать ситуацию и по рубежу Урожайное – Новомайорское – Новодонецкое, где ВСУ попытались безуспешно продвинуться.

"Каких-то существенных успехов противник не добился, с потерями был отброшен на исходные позиции", — заключил Пушилин.